Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın

Engin ve Dilan Polat operasyonun ardından gözlerin çevrildiği bir diğer fenomen de Rabia Toprak oldu ve çok sayıda ev, iş yeri ile arabası olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki mal varlığı iddiasını yalanlayan Toprak'ın yıllar içinde değişen yaşam tarzı da dikkat çekti. Köy evinde yayınladığı videolarla takipçi sayısını artıran Toprak, mide ameliyatı olarak kilo verdi ve tarzını değiştirdi.

BAHÇEDE ŞALVARIYLA POZLAR VERİYORDU

28 yaşında 756 bin takipçi sayısına ulaşan Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki iddiaları yalanlayarak yasal yollara başvuracağını belirten Toprak'ın seneler önce köy evinden yayınladığı fotoğraflar da gündeme geldi. Toprak'ın şalvar giyerek bahçede ve evde verdiği pozlar dikkat çekti.

"ESTETİĞİM YOK"

Zaman içinde tüp mide ameliyatı olarak fazla kilolarını vermeye başlayan Toprak'ın yüzüne de birçok estetik yaptırdığı iddia edildi. Sessizliğini bozan fenomen ise mide ameliyatı dışında estetiği olmadığını belirtti.

HAKKINDAKİ YORUMLAR İÇİN DAVA AÇACAK

İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen Rabia Toprak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yasal yollara başvuracağını belirtti. Görüntülerinin izinsiz kullanılmasına tepki gösteren Toprak, "Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

İşte Rabia Toprak'ın zaman içindeki değişimi...