 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın - Son Dakika

Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın

13.11.2023 12:53  - Güncelleme: 13:22

Son model araca binen ve lüks yaşamıyla gündeme gelen fenomen Rabia Toprak'ın birkaç sene önce köy evinden paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. O dönem şalvarıyla mutfak ve bahçesinde pozlar veren fenomen, yayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede takipçi sayısını hızla artırdı.

Engin ve Dilan Polat operasyonun ardından gözlerin çevrildiği bir diğer fenomen de Rabia Toprak oldu ve çok sayıda ev, iş yeri ile arabası olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki mal varlığı iddiasını yalanlayan Toprak'ın yıllar içinde değişen yaşam tarzı da dikkat çekti. Köy evinde yayınladığı videolarla takipçi sayısını artıran Toprak, mide ameliyatı olarak kilo verdi ve tarzını değiştirdi.

BAHÇEDE ŞALVARIYLA POZLAR VERİYORDU

28 yaşında 756 bin takipçi sayısına ulaşan Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki iddiaları yalanlayarak yasal yollara başvuracağını belirten Toprak'ın seneler önce köy evinden yayınladığı fotoğraflar da gündeme geldi. Toprak'ın şalvar giyerek bahçede ve evde verdiği pozlar dikkat çekti.

"ESTETİĞİM YOK"

Zaman içinde tüp mide ameliyatı olarak fazla kilolarını vermeye başlayan Toprak'ın yüzüne de birçok estetik yaptırdığı iddia edildi. Sessizliğini bozan fenomen ise mide ameliyatı dışında estetiği olmadığını belirtti.

HAKKINDAKİ YORUMLAR İÇİN DAVA AÇACAK

İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen Rabia Toprak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yasal yollara başvuracağını belirtti. Görüntülerinin izinsiz kullanılmasına tepki gösteren Toprak, "Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

İşte Rabia Toprak'ın zaman içindeki değişimi...

Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın

Dilan Polat, Sosyal Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
12:47 İsrail'de halk korku içinde! AVM'ye bile bellerinde silahlarla gidiyorlar
12:44 Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok
12:23 Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehditleri yağıyor
12:07 HÜDA-PAR mitinginde sahneye Hamas üniformalı kişiler çıktı
12:00 Bayern Münih, Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın peşinde
11:45 Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı
11:29 Adalet Bakanı, CHP lideri Özel'in ''Bu bir darbe girişimidir'' sözlerine sert çıktı: Yakışıksız ifadeleri var, üstelik benim asker arkadaşım
11:22 Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı
11:21 Erkek arkadaşını hem dövdü hem de yatağa çağırdı: Seni istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 13:49:45. #1.12#
SON DAKİKA: Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement