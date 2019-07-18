Son Dakika Haberleri: Mala zarar verme ve hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
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Mala zarar verme ve hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

7 dakika önce

MALATYA'da, mala zarar verdikleri için gözaltına alınan ve yapılan araştırmada 4 ilden hırsızlık yaptıkları da ortaya çıkan 5 şüpheli tutuklandı.

Mala zarar verme ve hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı, System.String[]
MALATYA'da, mala zarar verdikleri için gözaltına alınan ve yapılan araştırmada 4 ilden hırsızlık yaptıkları da ortaya çıkan 5 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazartesi günü kent merkezinde konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette yapılan inceleme sırasında 5 şüphelinin son bir hafta içerisinde Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Mardin'de de hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu ortaya çıktı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak, bu şüpheliler de Sivas'ta haklarında tutuklama kararı ile arandığı için cezaevine konuldu.


Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:30 Kaynak: DHA
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