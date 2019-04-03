Malala Fonu'na Türkiye'den Yeni Temsilci

DÜNYADA kız çocuklarının okuması için faaliyet gösteren Malala Fonu, düzenlediği eğitim programlarıyla Suriyeli mülteci kızların Türkiye
'deki devlet okullarına uyum sağlamasına yardımcı olması nedeniyle Yuva Derneği Program Direktörü Özge Sönmez'i yeni temsilci seçti.
Malala Fonu'nun 'şampiyon' olarak belirlediği bu isimlerin tüm dünyada bir ağ altında birlikte çalıştığı belirtildi. Özge Sönmez, Yuva Derneği'nde 2010 yılından bu yana Yoksullukla Mücadele, Çevre Farkındalığı ve Yaygın Eğitim konularında bütüncül modeller geliştirdiklerini, bu modeller içinde kız çocuklarının eğitime erişmesinin çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Özge Sönmez, "Dünyada bu konuda öne çıkan bir kurumdan böyle bir unvan almak bizi çok mutlu etti. Türkiye özellikle mülteciler konusunda yaptığı çalışmalarla başarılı işler yürütüyor. Devlet kurumları ve bu alanda çalışan diğer sivil toplum kuruluşları yaşanan bu insani krizde önemli işlere imza attı. Dernek olarak başka türlü bir Dünya hayalimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz" dedi.
Malala Fonu'nun bugüne kadar kız çocuklarının eğitimi için öne çıkarıp şampiyon olarak duyurduğu 38 isim bulunuyor. Malala şampiyonlarını kız çocuklarının eğitime erişiminin az olduğu Afganistan
, Brezilya
, Hindistan
, Nijerya
, Pakistan
ve mültecilere yönelik önemli çalışmalar yapılan ülkelerden seçiyor. Türkiye'den daha önce Gamze Karadağ ve Metin Çorabatır 'şampiyon' olarak belirlenmişti. Bu isimler de şampiyon olarak çalışmalarına devam ediyor. Yuva Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Malala'nın Türkiye'de Yuva Derneği ve Özge Sönmez'i seçmesinin ardından kız çocuklarının daha fazla eğitim alması için 2019 yılında ortak çalışma yapılacak. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi mezunu Özge Sönmez, yüksek lisans eğitimini yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında sürdürüyor. Çevre ve eğitim alanlarında farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olan Sönmez, Yuva Program Direktörü olarak çalışmalarına devam ediyor.
MALALA FONU
Pakistan'da 1997 yılında dünyaya gelen Malala Yousafzai, babası ile birlikte kız çocuklarının okula gitmesini engelleme çabalarına karşı çıkınca 2013 yılında silahlı saldırıya uğradı. Malala Yousafzai, aynı yıl diğer kız çocuklarının okuması için babası ile birlikte Malala Fonu'nu kurunca 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Oluşum, tüm kızlara eğitim vermek için gereken kaynakları ve politika değişikliklerini savunurken, yerel eğitim liderlerine yatırım yaparken değişim için mücadele eden kızların seslerini güçlendirmesi ile tanınıyor.
- İstanbul