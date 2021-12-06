Malala Yusufzay, Blinken'dan Afganistan'daki kızların eğitimi için yardım istedi - Son Dakika

Pakistan asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Malala Yusufzay, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek, Afganistan'daki kız çocuklarının okula gitmeleri için ABD ile Birleşmiş Milletler'den (BM) destek beklediklerini söyledi.

Yusufzay, Washington'da Blinken ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Blinken, Yusufzay'ın dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve kız çocukları için ilham olduğunu belirtti.

Blinken, "Onun yaptığı işler, bizim yaptığımız iş hakkında onunla konuşmayı ve kızların ve kadınların eğitime erişebilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarda nasıl daha etkili olabileceğimize dair fikirlerini duymayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Yusufzay ise "Afganistan şu anda kızların orta öğretime erişiminin olmadığı tek ülke olduğunu biliyoruz. Okula gitmeleri yasak. Afgan kızlar ve kadın aktivistlerle çalışıyorum ve onlardan tek bir mesaj var: Onlara çalışma hakkı verilmelidir. Okula gidebilmeleri gerekir." dedi.

Sotoda isminde 15 yaşındaki Afgan bir kızın mektubunu okuyan Yusufzay, mektuptan, "Okullar ve üniversiteler kızlara ne kadar kapalı kalırsa geleceğe dair umutlar da o ölçüde tükenecek. Kız çocuklarının eğitimi, barış ve güvenliği sağlamak için güçlü bir araçtır. Kızlar öğrenmezse Afganistan da acı çekecek." ifadelerini kullandı.

Yusufzay, ABD'nin BM ile birlikte Afganistan'da kız çocuklarının eğitime devam etmelerini sağlamak için acil önlemler alacağını umduklarını belirtti.

Kız çocukların eğitimini savunan Malala Yusufzay, 9 Ekim 2012'de ülkenin kuzeyindeki memleketi Svat Vadisi'nde okuluna gitmek için bindiği otobüste saldırıya uğramıştı. Otobüse binen bir Taliban militanı Malala'ya adını sormuş, daha sonra genç kıza üç kez ateş etmişti.

Başından yaralanan Malala, saldırıdan 6 gün sonra tedavi için İngiltere'ye götürülmüş, Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesinde yaklaşık 3 ay kalmış ve kafatasına metal bir plaka yerleştirilmişti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleşmiş ve tekrar okula başlamıştı.

2014'te 17 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol isim haline gelen Malala, kendi adına açılan vakıf vasıtasıyla kalkınmakta olan ülkelerin birçoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapıyor.