MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentindeki bir hastanede, futbol maçı izdihamı kurbanları için ağlayan akrabaları, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas - Son Dakika
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