Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas - Son Dakika
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Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas

03.10.2022 17:32
Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas

MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentindeki bir hastanede, futbol maçı izdihamı kurbanları için ağlayan akrabaları, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)

MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentindeki bir hastanede, futbol maçı izdihamı kurbanları için ağlayan akrabaları, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'daki Futbol Maçı İzdihamı Kurbanları İçin Yas - Son Dakika

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