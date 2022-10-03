Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

03.10.2022 12:22
Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'nun verdiği bilgilere göre Doğu Cava eyaletindeki futbol karşılaşmasında çıkan izdihamda Pazar günü itibarıyla 125 kişi öldü, 320'den fazla kişi ise yaralandı.

MALANG, 3 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'nun verdiği bilgilere göre Doğu Cava eyaletindeki futbol karşılaşmasında çıkan izdihamda Pazar günü itibarıyla 125 kişi öldü, 320'den fazla kişi ise yaralandı. Polis daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısının 129 olduğunu, 180'den fazla kişinin ise yaralandığını söylemiş, eyalet yetkilileri ise trajik olayda 174 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Ancak Listyo'ya göre bazı kurbanların isimlerinin listede birden fazla kez yazıldığı ortaya çıktı. Trajedi, Cumartesi gecesi Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda oynanan Endonezya 1. lig futbol karşılaşmasında Arema Malang kulübünün Persebaya Surabaya takımına yenilmesinin hemen ardından yaşandı.

Endonezya'da <a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda yaralı bir kişiyi taşıyan insanlar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bram Yudha/Xinhua)

Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki bir hastanede tedavi gören yaralı bir kişi, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua)

Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki bir hastanede tedavi gören yaralı insanlar, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua)

Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki bir hastanede tedavi gören yaralı insanlar, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua)

Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nun dışında yanmış bir kamyonet görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua)

Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nun dışında yanmış bir kamyonet görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua)

Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı

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Kaynak: Xinhua

Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Futbol Maçındaki İzdihamda 125 Kişi Öldü, 320'den Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika
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