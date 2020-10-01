Malatya'da gümrük kaçağı 9 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu F.K'nin iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.