Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Son Dakika

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti

7 saat önce

1. Amatör Küme Büyükler Ligi 7. haftasında Darendespor sahasında, Hekimhan Belediye Girmanaspor ile1-1 berabere kaldı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti, System.String[]

1. Amatör Küme Büyükler Ligi 7. haftasında Darendespor sahasında, Hekimhan Belediye Girmanaspor ile1-1 berabere kaldı.

Darende Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ata Yıldırım yönetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gelen gollerle müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Darendespor Başkanı Fatih Kumtepe, şampiyonluk için başarılı bir grafik çizdiklerini söyledi.

Maçı takip etmek için tribünlere gelen taraftarlara teşekkür eden Kumtepe, "İlk yarıyı lider bitirmek istedik ama olmadı. Bugün bir talihsizlik yaşadık, net bir gol pozisyonunu da değerlendiremedik. Yine oyuncumuz yanlışlıkla kendi kalemize gol attı. İyi başladığımız ve talihsiz bir golle kaçırdığımız liderliği ikinci yarıda kovalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:20 Kaynak: AA
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