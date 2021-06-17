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Malatya 1'inci ve 2'inci OSB'de yerinde aşı uygulamaları başladı - Son Dakika

Malatya 1'inci ve 2'inci OSB'de yerinde aşı uygulamaları başladı

17.06.2021 16:49
Malatya 1'inci ve 2'inci OSB'de yerinde aşı uygulamaları başladı, System.String[]

Çalışanlarına aşı yapılan fabrikaları ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "OSB'lerimizde bulunan yaklaşık 30 bin çalışanımızın aşılanması kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın, SGK'ya bağlı çalışanlara aşı randevularını açmasıyla birlikte organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşı uygulamaları başladı. Bu kapsamda Malatya 1'inci ve 2'inci OSB'de bulunan büyük fabrikalarda çalışanlar mobil ekiplerce yerinde aşılanmaya başladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerinde aşı uygulaması yapılan fabrikaları ziyaret ederek sağlık ekiplerinden ve fabrika yetkililerinden bilgiler aldı.

"AŞIDA SAĞLANAN İLERLEME, EKONOMİK ÇIKMAZIN ÇIKIŞ YOLU OLACAK"

Ziyareti sırasında açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, "Korona virüsün küresel bir salgına dönüşmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Bu süreçte can kayıplarının yanı sıra binlerce insanımız işini veya gelirini kaybetti. Aşı konusunda sağlanan ilerlemeyle birlikte, ekonomik çıkmazın çıkış yolu giderek daha görünür hale geldi. Salgından bireysel korunmanın en önemli rolü maske-mesafe-temizlik kuralı. Ancak, toplum olarak korunmanın en etkin yolu ise aşı olmak. Toplumun büyük bölümünün bağışıklık kazanması için toplumla iç içe olan hizmet sektörü başta olmak üzere üretim ve ticaret hayatında yer alan herkesin aşılanması gerektiğini daha önce birçok kez farklı platformlarda dile getirdik. Yapmış olduğumuz girişimler olumlu sonuç verdi, çalışanlarımız aşılanmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve OSB'mizde mobil ekiplerin hızlıca aşılamaya başlamasından dolayı Malatya Sağlık İl Müdürümüz Recep Bentli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"30 BİN ÇALIŞANIMIZ KISA SÜREDE AŞILANACAK"

OSB'de bulunan yaklaşık 30 bin çalışanın kısa sürede aşılanacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Sağlık il müdürlüğü mobil aşı ekipleri Organize Sanayi Bölgemizde bulunan büyük fabrikalarda yerinde aşı uygulamasına başladı. OSB müdürlük binalarımızda da mobil aşı uygulamaları başlayacak. Kısa süre içerisinde, OSB'mizde bulunan yaklaşık 30 bin çalışanın aşılanması yapılacak. Tüm çalışanların sektör ayrımı yapılmaksızın aşıya kavuşmuş olmasını son derece sevindirici buluyoruz. Ülkemiz genelinde 37 milyonu bulan aşı yapıldı. Malatya'mızda da şuana kadar 370 bin aşı uygulaması yapıldığını biliyoruz. Yaklaşık 150 bin kişi, ikinci doz aşılarını olmuş durumda. Bu rakamlar oldukça sevindirici. Özellik son bir hafta da artan aşılama, vaka sayılarına da olumlu bir şekilde yansıyor. Temennimiz, kısa sürede salgının sona ermesidir" şeklinde konuştu.

ODÇIKIN: "TÜM PERSONELİMİZ AŞILANACAK VE ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten Talu Tekstil Fabrika Müdürü Özgür Odçıkın, "Salgın süreci boyunca çalışanlarımızı elimizden geldiğince koruduk. Yerinde aşı uygulamasıyla personellerimiz aşılanmaya başladı. Bu konuda bizlere destek olan Oğuzhan Başkanımıza ve sağlık il müdürümüze teşekkür ediyorum. Şuana kadar 500 çalışanımız aşı oldu. Birkaç gün içinde tüm çalışanlarımız aşılanacak ve üretime devam edeceğiz" dedi.

Fabrika ziyaretlerinde Başkan Sadıkoğlu'na Malatya TSO ve 1'inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar, Malatya 1'inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Babacan ve Malatya 1'inci OSB Müdürü Taha Memur da eşlik etti.

Malatya 1'inci ve 2'inci OSB'de yerinde aşı uygulamaları başladı

Fabrika, Ticaret, Malatya, OSB, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Malatya 1'inci ve 2'inci OSB'de yerinde aşı uygulamaları başladı - Son Dakika


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