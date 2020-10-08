Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika

Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı

08.10.2020 15:37
Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı, System.String[]

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için yapılan ihale sonuçlandı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için yapılan ihale sonuçlandı. MTSO ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme ile 1 yıl içerisinde yapılan çalışma ile arıtma tesisinin kapasitesi 40 bin m3'e çıkarılacak.

4 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projesi ihalesi sonucu yüklenici firma ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşme imzalama programına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Babacan, Özcan Dündar, Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Taha Memur ve yüklenici firma Göksu Arıtma yetkilisi Çevre Mühendisi Seyfettin Kesgin katıldı.

Sadıkoğlu: "Kapasitesi yüzde 60 artacak"

Malatya OSB'sinin arıtma kaynaklı çevreye verdiği zararı önlemek için projeler hazırladıklarını belirten MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise göreve geldikleri günden bu yana ilk hedeflerinin OSB'deki arıtma tesisinin çevreye verdiği zararı en aza indirmek olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda önemli adımlar atıldığını kaydeden Sadıkoğlu, "MTSO olarak, mevcut arıtma tesisimizin kapasite artırımı için 9 Milyon TL'lik bir proje hazırladık. Fırat Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezleri Destek Programı hibe desteği kapsamında yapılacak 'Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projesi' 1 yıl içerisinde tamamlandığında mevcutta 24 bin m3/gün kapasitesi bulunan arıtma tesisimiz, güncel teknolojik ekipman ve sistemlerle yenileyerek 40 bin m3/gün kapasiteye ulaştırılacak. Yeni arıtma tesisi projemiz de hayata geçtiğinde arıtma ünitelerimiz sanayi bölgelerimiz için belirlediğimiz gelişim hedeflerine uygun, çevreye duyarlı bir yapıya kavuşmuş olacak. Bu sayede Şahnahan Deresi'ndeki OSB kaynaklı kirlilik giderilerek o bölgedeki hemşerilerimizin mağduriyetleri son bulacak" dedi.

"Malatya'nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak"

Malatya OSB'sinin geleceğinin planlanması noktasında 250 Milyon TL maliyetli daha büyük bir arıtma tesisi projesin de olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, "Bu projenin de ihalesi geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı. Bu dev proje de yer teslimi yapıldıktan sonra 2 yıl içerinde tamamlanacak. Günlük 80.000 m3 kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında bölgemizin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacak. Hem yeni tesisin tamamlanması hem de mevcut tesisin kapasite arttırılması ile Malatya'nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak. Malatya'mıza, Malatya sanayisine ve sanayicilerimize hayırlı olsun." dedi.

Yoğunlu: "Malatya OSB'ye hayırlı olsun"

Bir çevre projesi olan arıtma tesisinin kapasite artırımı projesini FKA olarak destekledikleri belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yoğunlu'da kısa sürede tamamlanacak proje ile arıtma tesisinin daha üst kapasitede çalışacağını söyledi. Projenin hayata geçirilmesi ile bölgeye yatırım yapmak isteyen ancak arıtma tesisi kaynaklı tahsis problemi yaşayan yatırımcılara yeni yer tahsisi edilebileceğini belirten Yoğunlu, "Sonuç olarak üretime, ihracata ve istihdama doğrudan katkı sağlanacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından MTSO Başkanı Sadıkoğlu ve yüklenici firma Göksu Arıtma yetkilisi Çevre Mühendisi Seyfettin Kesgin sözleşmeyi imzaladı. - MALATYA

Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı
Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı
Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı
Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı
Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı
Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Malatya, Fırat, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi

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