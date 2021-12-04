Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkası Projesi imzalandı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fabrika Kuluçkası Projesi için sözleşme imzaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik 1 No'lu toplantı salonunda 2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkası Projesi imza töreni düzenlendi.

Baruş, törende yaptığı konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde, hazırlanan projeyle imalat sanayindeki küçük girişimcilere ait tesislerin, desteklerle büyük işletmelere adapte olmasının hedeflendiğinin anlattı.

OSB'de tahsis edilecek daha geniş alanlarla büyük sanayi tesislerinin kurulmasına yönelik bir geçiş sürecinin küçük sanayicilere sağlayacağı bir proje için bir araya geldiklerini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"1. OSB'de daha önce sanayi sitesi için ayrılan yer vardı. O yerde 97 dönümlük alanda gerekli altyapı imalatları bu proje kapsamında yapılacak. Daha sonra bu alanda 10 adet 1000 metrekare, 10 adet 750 metrekare, 10 adet 500 metrekare olmak üzere 30 iş yeri yine sosyal tesisleri kapsayan idari ve ofis alanlarını kapsayan 1000 metrekare kapalı alana sahip idari tesis inşa edilecek. Bu tesislerin yani 30 işyeri ve idari binanın yaklaşık maliyetinin yüzde 50'sini bu Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında FKA vasıtasıyla sağlayacağız. Yüzde 50'sini ise 1. OSB temin edecek."

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Baruş ve Yoğunlu, Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkası Projesi sözleşmesin imzaladı.