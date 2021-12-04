Malatya 1.OSB Fabrika Kuluçkası Projesi - Son Dakika

2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkası Projesi sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Valilik 1 Nolu Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Aydın Baruş, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ve FKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin katıldı.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu yaptığı konuşmada, "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), nispeten geri kalmış bölgelerde çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam ve teknoloji kapasitesinin artırılması amacıyla uygulanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bölgemize büyük yatırımların kazandırıldığı önemli bir programdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından, Malatya ve Elazığ illerinde üretim, istihdam ve ihracatın artırılması amacıyla CMDP kapsamında önemli projelere hibe desteği sağlanmakta olup bu bağlamda bugüne kadar toplam 12 adet proje desteklenmiştir. Destek alan kurumların eş finansmanı dahil bölge ekonomisine 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 246 milyon lira tutarında yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelerde Ajansımız tarafından yaklaşık 141milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. CMDP kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya ilinde toplam 6 adet projeye hibe desteği sağlanmış olup Malatya ekonomisine 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 133 milyon lira yatırım kazandırılan bu projelerde Ajans tarafından yaklaşık 76 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır" dedi.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, destekleme kapsamına alınan ve bugün sözleşmesini imzalayacağımız Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Kuluçkası Projesi ile özellikle Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren ama gelişmeye ihtiyaç duyan ancak mevcut alanları ile bu gelişmeyi gerçekleştirme imkanı bulunmayan özellikle imalat sanayindeki küçük girişimcilere ait tesislerin Organize Sanayi ortamına taşınarak aynı zamanda orada da kendi alanında uzmanlaşarak Büyük Sanayi İşletme sürecine adapte olması ondan sonra da organize sanayi bölgesi içinde tahsis edilecek daha geniş alanlarda Büyük Sanayi Tesisleri kurulmasına yönelik bir geçiş sürecini Küçük Sanayilerimize sağlamak üzere imzalayacağımız bir proje.

1. Organize Sanayi Bölgesinde daha önce Sanayi Sitesi için ayrılan yer vardı. O yerde 97 dönümlük alanda gerekli altyapı imalatları bu proje kapsamında yapılacak daha sonra bu alanda 10 adet 1000 metrekare, 10 adet 750 metrekare, 10 adet 500 metrekare olmak üzere 30 iş yeri yine Sosyal Tesisleri kapsayan idari ve ofis alanlarını kapsayan 1000 metrekare kapalı alana sahip idari tesis inşa edilecek ve bu tesislerin yani 30 işyeri ve idari binanın yaklaşık maliyetinin%50'sini bu Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla sağlayacağız. %50'sini ise 1. Organize Sanayi Bölgesi temin edecek böylece güzel bir işbirliği ile yaklaşık 500 istihdamın gerçekleştirildiği önemli bir proje hayata geçirilmiş olacak. Bu sayede de bizde şu anda 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi talep eden özellikle bu tür küçük işletmecilerimizin sermaye gerektirmeksizin gerçekten imalat sanayi'nde gelecekte güzel işler yapabilecek ve bu gelişmeyi gösterebilecek girişimcilerimize bu yerleri makul bir kira karşılığında tahsis edeceğiz. Onlar da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermenin avantajını kullanacaklar. Böylece bu ihtiyaçlarını sağlamış olacaklar. Güzel proje İnşallah Malatya'mıza hayırlı olur ve Fırat Kalkınma Ajansında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1. Organize Sanayi Bölgesi içinde güzel bir kuluçkahane dediğimiz yani küçük işletmecilerin kendini geliştirebileceği bir merkez olması hasebiyle önemli bir çalışmaya da imza atacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Vali Aydın Baruş ve FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu tarafından Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkası Projesi sözleşmesinin imzalanmasının ardından imza töreni sona erdi.