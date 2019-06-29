Malatya 1. OSB müteşebbis toplantısı
44 dakika önce
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:13 Kaynak: AA
1. Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın
Baruş başkanlığında 1. OSB Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda organize sanayi bölgesi ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.
Toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Taha Nuri Memur
ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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