Son Dakika Haberleri: Malatya 1. OSB müteşebbis toplantısı
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Malatya 1. OSB müteşebbis toplantısı

44 dakika önce

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.

Malatya 1. OSB müteşebbis toplantısı, System.String[]
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında 1. OSB Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda organize sanayi bölgesi ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.
Toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Taha Nuri Memur ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:13 Kaynak: AA
Aydın, Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Malatya, Güncel
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