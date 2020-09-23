Malatya 1. OSB'nin arıtma tesisinin kapasitesi arttırılacak

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve ihalesi tamamlanan "Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projesi" ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arıtma tesisininin kapasitesi yüzde 65 arttırılacak.

Fırat Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ajansın Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya'nın ajans olarak faaliyet gösterdikleri iller arasında sanayisinin en fazla gelişen il olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

Malatya 1. OSB'nin genişleme yatırımlarıyla yatırımcılara yeni parseller oluşturulduğuna işaret eden Yoğunlu, şunları kaydetti:

"Arıtma tesisinin kapasitesinin yetersizliği sebebiyle boyahane gibi yoğun arıtma ihtiyacı olan entegre tekstil yatırımlara tahsis yapılamamaktaydı. Bu sorunun çözülmesi için ajansımız tarafından desteklenecek proje ile 24.000 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinin, mekaniksel ve elektriksel ekipmanlar ile desteklenerek 40.000 metreküp/gün kapasitesine çıkarılması amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesi ile bölgeye yatırım yapmak isteyen ancak arıtma tesisi kaynaklı tahsis problemi yaşayan yatırımcılara yeni yer tahsisi yapılabilecek. Sonuç olarak üretime, ihracata ve istihdama doğrudan katkı sağlanacak."