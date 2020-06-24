MALATYA 2 ilde uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı - Son Dakika

MALATYA 2 ilde uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı

2 ilde uyuşturucu operasyonu 12 gözaltıMALATYA'da merkezli 2 ilde, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı.

2 ilde uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı

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MALATYA'da merkezli 2 ilde, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' denilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 65 gram metamfetamin, 36 gram bonzai, 6 gram esrar, 148 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, 49 tüfek kartuşu ve 1 hançer ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:43 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa MALATYA 2 ilde uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı - Son Dakika
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