MALATYA 2 ilde uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı - Son Dakika

2 ilde uyuşturucu operasyonu 12 gözaltı

MALATYA'da merkezli 2 ilde, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' denilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 65 gram metamfetamin, 36 gram bonzai, 6 gram esrar, 148 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, 49 tüfek kartuşu ve 1 hançer ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.