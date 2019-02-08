Malatya 2 Otobüs Çarpıştı, Çok Sayıda Yaralı Var
1 saat önce
2 otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var (1)Malatya'da 2 otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi.
2 otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var (1) Malatya
'da 2 otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi.
Kaza, Malatya ile Akçadağ
ilçesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Kaza alanına sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:56 Kaynak: DHA
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