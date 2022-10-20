Malatya 3. sayfa haberi: Malatya'da duruşma öncesi kavga: 6 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile bireyleri duruşma öncesi karşılaştıkları ilçe merkezinde tartıştı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada M.Ş. aldığı bıçak darbesiyle Ö. D., H. R. T., F. D., H. D., R. T. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan M.Ş. Malataya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralar ise ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA