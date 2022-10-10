Malatya haber! Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölenler Malatya'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya haber! Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölenler Malatya'da anıldı

10.10.2022 12:50

Malatya 3. sayfa haberi | Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölenler Malatya'da anıldıMALATYA Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölen 103 kişi Malatya'da anıldı.

Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölenler Malatya'da anıldı

MALATYA Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölen 103 kişi Malatya'da anıldı.

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi Malatya'da anıldı. 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi Malatya'da anıldı. Patlamada 12 can kaybı veren Malatya'da anma programına yaşamını yitiren ailelerinin, siyasi parti ve sendikaların katılımıyla gerçekleşti.

Saldırının 7'inci yılında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan Barış Parkı'nda programda saygı duruşu ardında etkinlik, katılımcıların konuşması ve Barış Anıtı'na çiçek bırakılması ardından son buldu.

YORUMLAR
500
Ankara haberi! Ankara'dan kısa kısa Ankara haberi! Ankara'dan kısa kısa Tokat yerel haberleri | 10 Ekim Katliamında Yaşamını Yitirinler Rize Pazar'da Anıldı Tokat yerel haberleri | 10 Ekim Katliamında Yaşamını Yitirinler Rize Pazar'da Anıldı Malatya gündem haberleri... İZDES heyetinden Malatya Valisi Hulusi Şahin'e ziyaret Malatya gündem haberleri... İZDES heyetinden Malatya Valisi Hulusi Şahin'e ziyaret
Kaynak: İHA

Malatya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya haber! Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölenler Malatya'da anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
15:58 Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:26:15. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya haber! Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölenler Malatya'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement