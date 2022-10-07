Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen Y.Ö, M. R. A., H. İ, E. Y., M. Ö., S.Ö. ve M.E tutuklanırken, A.B. ile H.D.A.'ya adli kontrol uygulandı. R.D'nin işlemlerine ise devam edildiği bildirildi. - MALATYA

Zanlılara ait işyeri ve ikametlerde yapılan aramada 6 kilo 375 gram skunk maddesi, 1 kilo 54 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 302 adet sentetik ecza hap, 51,18 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya 3. sayfa haberleri... Malatya'da polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

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