Son dakika haber! Torbacı sokak satıcılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Torbacı sokak satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

10.10.2022 14:49

Son dakika habere göre Torbacı sokak satıcılarına operasyon: 5 tutuklamaMALATYA Malatya'da polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi.

Torbacı sokak satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

MALATYA Malatya'da polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi. 268 gram metamfetamin maddesi, 349 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıstan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele çerçevesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ikamet ve üst aramalarında, 4 parça halinde 268 gram metamfetamin maddesi, 349 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan H.Y ve O.Ö isimli şahıslara adli kontrol hükümleri uygulandı. T.Ö, E.Ö, E.A, A.D ve H.D.A isimli 5 şahıs ise tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Torbacı sokak satıcılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika

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