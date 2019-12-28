Malatya 44 adet istedi - Son Dakika
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Malatya 44 adet istedi

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerli otomobil üretimini överek, "27 Aralık Türkiye'nin gurur günüdür" diyerek, Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44 rakamı adetince araç almayı taahhüt etti.

Malatya 44 adet istedi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerli otomobil üretimini överek, "27 Aralık Türkiye'nin gurur günüdür" diyerek, Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44 rakamı adetince araç almayı taahhüt etti.


Sadıkoğlu, yerli otomobil üretimine geçilmesi ve tanıtımının yapılması nedeniyle yaptığı açıklamada, "TOBB Başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun dediği gibi Türkiye'nin Otomobili sadece yerli marka araba yapmak değildir. Türkiye'nin Otomobili tüm dünyaya meydan okuma mesajıdır. Tek başına 4300 doğrudan olmak üzere yan sanayisiyle 20 bin'e yakın ilave istihdam kapısı oluşturacak gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkı sağlayacak olan bir değerdir yerli otomobil.60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğü, Türk Mallarını kutladığımız bu haftada Otomobilimizin tanıtılması daha da anlamlı olmuştur. " ifadelerini kullandı.


Malatya 44 adet istedi


"Türkiye'nin Otomobiline yürekten inanarak destek veren ve sahiplenen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğana ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, emeği gecen herkese şükranlarımı sunuyorum ." diyen Sadıkoğlu 2022 yılında banttan ilk çıkacak arabalardan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin plakası ve Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44 rakamı adetince araç almayı taahhüt ederek yerli üretimin her daim yanında yer aldığımızı belirtmek istiyorum." Şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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