Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

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Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor
6 saat önce
MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:50 Kaynak: DHA
MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor
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