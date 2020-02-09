Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor

6 saat önce

MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor

Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:50 Kaynak: DHA
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