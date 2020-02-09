Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2 - Son Dakika

Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2

6 saat önce

MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2.

MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2

Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:16 Kaynak: DHA
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