Son Dakika › Güncel › Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2 - Son Dakika
Malatya 6.8'lik depremde malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2
6 saat önce
MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:16 Kaynak: DHA
MALATYA 6.8'lik depremde Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor-2
Son Dakika Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı