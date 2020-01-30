Malatya-6.8'lik depremde malatyalı kemal sunal'ın evi de yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya-6.8'lik depremde malatyalı kemal sunal'ın evi de yıkıldı - Son Dakika

Malatya-6.8'lik depremde malatyalı kemal sunal'ın evi de yıkıldı

6 saat önce

6.8'lik depremde Malatyalı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı.

MALATYA-6.8'lik depremde Malatyalı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı

Malatya-6.8'lik depremde malatyalı kemal sunal'ın evi de yıkıldı

Kemal Sunal, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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