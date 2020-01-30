Malatya-6.8'lik depremde malatyalı kemal sunal'ın evi de yıkıldı - Son Dakika

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Malatya-6.8'lik depremde malatyalı kemal sunal'ın evi de yıkıldı
6 saat önce
6.8'lik depremde Malatyalı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
MALATYA-6.8'lik depremde Malatyalı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı
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