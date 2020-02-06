Malatya 6.8'lik depremden sonra malatya'da dev yarıklar oluştu - Son Dakika

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Malatya 6.8'lik depremden sonra malatya'da dev yarıklar oluştu
6 saat önce
MALATYA 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
MALATYA 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu
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