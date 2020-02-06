Malatya 6.8'lik depremden sonra malatya'da dev yarıklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya 6.8'lik depremden sonra malatya'da dev yarıklar oluştu - Son Dakika

Malatya 6.8'lik depremden sonra malatya'da dev yarıklar oluştu

6 saat önce

MALATYA 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu.

MALATYA 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu

Malatya 6.8'lik depremden sonra malatya'da dev yarıklar oluştu

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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