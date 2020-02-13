Malatya-Adıyaman kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Malatya-Adıyaman kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

1 saat önce

Adıyaman Karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar Buzlanma nedeniyle kayan jandarma aracı Yolda kalan vatandaşın konuşması Kanser tedavisi gören hastanın ambulansa alınması Malatya-Adıyaman kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı Malatya-Adıyaman kara yolunda yoğun...

Adıyaman Karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar

Buzlanma nedeniyle kayan jandarma aracı

Yolda kalan vatandaşın konuşması

Kanser tedavisi gören hastanın ambulansa alınması Malatya-Adıyaman kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede buzlanmanın da etkisiyle Malatya-Adıyaman kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Malatya'dan Adıyaman istikametine gelen araçlar Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde, Adıyaman'dan Malatya İstikametine seyreden araçlar ise Çığlık bölgesinde trafik polisleri tarafından bekletiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Doğanşehir ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde mahsur kalan ve kanser tedavisi gören Döndü Bakar (76), Doğanşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla evinden ambulansla alınarak, Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

Malatya-Adıyaman kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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