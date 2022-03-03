Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Malatya- Adıyaman kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte etkisini sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolunda iki yönde ağır tonajlı araçların ve otobüslerin geçişi kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçede tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.