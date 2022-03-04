Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü - Son Dakika
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Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü

04.03.2022 09:24
Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya-Adıyaman kara yolunda trafik normale döndü.

Kar nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya- Adıyaman kara yolunda trafik normale döndü.

Dün akşamdan itibaren başlayan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçlar ve otobüslerin geçişi kontrollü sağlandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren Karayolları karla mücadele ekipleri, yolda ulaşımın normale dönmesini sağladı.

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Doğanşehir, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü - Son Dakika


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