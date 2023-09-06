Malatya-Adıyaman Karayolunda Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya- Adıyaman karayolunda bulunan Erkenek Tüneli çıkışında dere yatağına uçan araçtaki anne baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.

DERE YATAĞINA UÇTU

Malatya-Adıyaman Karayolu Erkenek Tüneli çıkışında yaşanan trafik kazasında Hasan Çiftçi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki dere yatağına uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri sevk edildi.

ANNE BABA VE ÇOCUKLARI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan müdahalelerde araç içinde bulunan sürücü Hasan Çiftçi ile eşi Zemzem Çiftçi ve çocukları Mehmet Eren ile Yağız Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yok olan ailenin Şanlıurfa'dan memleketleri Malatya'ya döndükleri öğrenilirken, olay yerinde nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerince güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.