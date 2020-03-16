Malatya Ağız ve Diş Hastanesi eski binasında 15 yataklı gözlem hastanesi oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Ağız ve Diş Hastanesi eski binasında 15 yataklı gözlem hastanesi oluşturuldu - Son Dakika

Malatya Ağız ve Diş Hastanesi eski binasında 15 yataklı gözlem hastanesi oluşturuldu

6 saat önce

Malatya'da korana virüs söylentileri ve abartılı paylaşımlar üzerine İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, "Malatya'da pozitif bir vaka tespit edilmemiştir" diyerek, "TOKİ bölgesinde bulunan Ağız ve Diş Hastanesi eski binasında 15 yataklı gözlem altı hastanesi oluşturulmuştur"...

Malatya Ağız ve Diş Hastanesi eski binasında 15 yataklı gözlem hastanesi oluşturuldu, System.String[]

Malatya'da korana virüs söylentileri ve abartılı paylaşımlar üzerine İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, "Malatya'da pozitif bir vaka tespit edilmemiştir" diyerek, "TOKİ bölgesinde bulunan Ağız ve Diş Hastanesi eski binasında 15 yataklı gözlem altı hastanesi oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.


Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, yaptığı açıklamada, "Umreden dönen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uymasını ısrarla istiyoruz. Umreden döndükten sonraki 14 gün içinde görülen olası vakaları ve hasta vatandaşlarımızı hastanelerimize getirirken, tedbirli olmak için en üst seviyede koruma önlemleri alıyoruz. Bundan sonra da sıklıkla karşılaşabileceğimiz bu durum için vatandaşlarımızın panik oluşturmamalarını rica ediyoruz. Konusunda uzman sağlık personelimiz, diğer vatandaşlarımızı korumak için ellerinden gelen gayreti göstermektedir. Vatandaşlarımızın panik oluşturmadan, sağlık personelimizin talimat ve yönlendirmelerine uymalarını istiyoruz. Şu ana kadar ilimizde Pozitif bir vaka tespit edilmemiştir. Pozitif vaka olması halinde açıklama yetkisi sadece Sayın Sağlık Bakanımız dadır. Süreç Sayın Bakanımızın bizzat takibinde olup, vatandaşlarımızın sağlığı için en üst koruma tedbirleri uygulanmaktadır. TOKİ bölgesinde bulunan Ağız ve Diş Hastanesi eski binasında 15 yataklı gözlem altı hastanesi oluşturulmuştur. Burada yoğun bakım ihtiyacı olmayan, genel durumu iyi hastalar takip edilecektir" şeklinde konuştu.


Bentli, sosyal hesabından da, "Malatya'da pozitif bir vaka tespit edilmemiştir" paylaşımı yaptı - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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