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Son Dakika Güncel Malatya ahmet kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını -

Malatya ahmet kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını -

1 saat önce

MALATYA Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını - Fransa'da, hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya'nın memleketi Malatya'da yapılan balmumu heykeli, 62'nci doğum gününde sevenleri tarafından ziyaret edildi.

MALATYA Ahmet Kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını -

Fransa'da, hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya'nın memleketi Malatya'da yapılan balmumu heykeli, 62'nci doğum gününde sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın, doğum yeri Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi'nce Sanat Sokağı'ndaki Kültürevi'nde sergilenen balmumu heykeli, 62'nci doğum gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Tanıtım Rehberi Emre İnan, Pazartesi günleri resmi olarak müzelerin kapalı olduğunu belirterek, Bugün kültürevimizi özellikle açtık. Ziyaretçilerin Ahmet Kaya'nın balmumu heykelini, odasını ve kişisel eşyalarını görebilmesi açısında hizmet vermekteyiz. Yoğunluk oldukça çok fazla, özellikle gençlerin Ahmet Kaya'ya olan sevgisi, türkülerindeki o duyguyu, düşünceyi biranda olsa burada sanki karşındaymış gibi Ahmet Kaya heykeliyle karşı karşıya kalınca çok mutlu oluyorlar dedi.

Heykeli ziyarete gelenler heykeli çok gerçekçi bulduklarını söylerken bazı ziyaretçiler de sanatçının mezarının Malatya'ya taşımasını istedi.

Malatya ahmet kaya'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını -

Ahmet Kaya, Malatya, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
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