Malatya AK Parti'de 'Genişletilmiş İl Danışma Kurulu' Toplantısı

AK Parti Malatya Kadın kolları tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı , Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , AK Parti İl Başkanı İhsan Koca , ilçe belediye başkan adayları ile çok sayıda partili ve kadın üyeler katıldı.Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, "31 Mart yerel seçimleri öncesi yaptıkları istişare toplantısı ile seçim çalışmalarımızın ufkunu çizeceğiz ve çalışma azmimizi tazeleyeceği düşüncesindeyim" dedi.AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise AK Parti olarak 2001'de çıktıkları bu kutlu yolculukta 6 genel, 3 yerel, 3 referandum ve 2'si de Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 14 seçim yaşadıklarını söyledi. Bu seçimlerin tamamında başarıyla çıktıklarını belirten Gürkan, "Bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hanımlarımızın emeği ödenemez, bu anlamda da onlara teşekkür ediyorum. Bizler, belediyeciliği hizmet, sosyal, kültürel, çevrenin ve yeşilin korunması, katılımcı belediyecilik yönetim anlayışını benimsedik. Bütün bunların önünde bizler gönül belediyeciliğiyle beş temel ilkeyi taçlandırmak durumundayız. Bütün gönüllere girme noktasında kapı kapı, ev ev dolaşacağız. Bizim yaptığımız araştırmada toplumun yüzde yüzünde bir problem yoktur herkesin AK Parti'ye oy vereceğini genel anlamda bütün içtenlik ve güzelliğiyle müşahede ettik. Bize düşen görev herkesin kapısını çalıp, gönlüne girmek ve onların gönlünü almaktır" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise seçim sürecinde hep birlikte sahada olacaklarını ifade ederek, "Partimiz kurulduktan bugüne kadar yapılan çalışmaların daha da fazlasını ortaya koymak için gayret içerisinde olacağız. Hizmetlerimizle gurur duyuyoruz. Hem genel hem de yerelde yapmış olduğumuz hizmetlerle göğsümüz kabarıyor. Allah'a şükür alnımız ak" diye konuştu.Birlik ve beraberlik içerisinde yaptıkları çalışmaların bazı kesimleri rahatsız ettiğini belirten Kahtalı, "Özelliklede AK Partili olmayanların, AK Parti'nin üzerinden nemalanmak için onların yapmış oldukları çalışmaları, göstermiş oldukları adaylar üzerinden bazı tenzilatlar çıkararak, bizleri yıpratmaya çalışıyor. Bunlar her seçim öncesinde böyle hilelere başvurup, algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz bunların yapmış olduğu bu algı operasyonlarının farkında, teşkilatımız sahada. Allah'a hamdolsun Malatya tarafını net ortaya koyan bir il. 31 Mart seçimlerinde de hem Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan'a hem de diğer belediye başkan adaylarımıza büyük bir destek vereceksiniz ve yeni bir tarih yazacağız. Onlar bu tarihin karşısında kuyruklarını kıstırıp yerlerine oturacaklar. Öyle sosyal medya üzerinden, 3-5 kuruşluk internet sitelerinden algı yapmaya çalışanlara asla fırsat vermeyiz. Herkes haddini bilecek" ifadelerine yer verdi.Malatya'nın en iyi hizmeti almaya devam edeceğini dile getiren Kahtalı, "Kimse, hiçbir aday arkadaşımızın üzerinden, hiçbir milletvekilimiz üzerinden, hiçbir belediye başkanımızın adına, partimizin mahalle başkanına laf söyleyebilecek kalitede, kapasitede değildir. Herkes kendi partisiyle uğraşsın. Kendi partisinin adayını söylesin. CHP 'ye bakın, sorun İYİ Parti ve benzerleriyle bunlar ittifak yapmışlar. Adayları kim? Malatya'da anket yapın eğer üç tanesini sayabilirlerse ben namerdim. Kendi aday adaylarını, adaylarını dahi tanımayanlar, kendi partilerinin adaylarına tek bir laf etmezken, bazı arkadaşlar, kendi partimizin içerisinden olan bazıları adaylarımızla ilgili laf söylüyorlar. Hele de bu parti kendilerine belediye başkanlığı görevini vermiş, sonra kalkıp 'müsaade et bu arkadaşımız devam edecek' dediğimizde 'ben daha iyi yapardım, bunu kabul etmiyorum' diyor. 'Ben dava adamıyım, reisciyim ama bunu da kabul etmiyorum' diyor, hadi oradan. Herkes haddini bilecek. Bu dava memleket, ülke davası. Biz efendiliğimizi korudukça, ağzımızdan çıkan kelimeleri seçtikçe bunlar kendilerinde bir halt var zannediyor. Haddini bilecek" diye konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'da hedeflerinin çok büyük olduğunu dile getirerek "En yüksek oyu almak, en büyük hedefimiz. Bunun içinde çok çalışmamız gerekiyor, heyecanımızı yitirmememiz gerekiyor. Gerçekten sahada algı oluşturmak isteyen bir avuç insana da meydanı boş bırakmamalıyız. Sosyal medyaya sığınan, o karanlıkta hakaret eden, bir yandan 'Bende AK Partiliyim' diyen aslında reisten ve AK Parti'den son derece rahatsız olan, kişilik bozukluğu yaşayan kişilerin partimize saldırmaları, bu ilçelerde de, ilde de hiçbir zaman eksik olmadı" dedi.Bu tür algıların oluşturulmasına fırsat verilmemesi gerektiğini kaydeden Çakır, "Bunlar kalkınmadan, hizmetten rahatsız, genelde kendi çıkarlarını, çevrelerini düşünen bir avuç azınlık. Bunun için sosyal medyada da bulunmamız lazım, sessiz kalmamalıyız. Yapılan her haberin altında AK Partili ve bizlerle ilgiliyse 3-5'i geçmez kişilerin yorumlarını görürsünüz ve onların sosyal medyada algı oluşturma çabalarını da görürsünüz. Aslında büyük kitlelerin, büyük sessizliğin, bu kentin sahiplerinin, sakinlerinin bunların karşısında edebinden, hayasından, efendiliğinden, kişiliğinden kaynaklanan böyle çirkin siyasetin içerisinde olmayan kişilerin o bir avuç azınlığın etkisinde kalmaması içinde bizlerin daha duyarlı olması gerekiyor. Haberlere yorumlarımızla katılmalıyız." şeklinde konuştu.AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise 16 yılda Türkiye 'nin değişiminde, dönüşümünde önemli mesafeler kat ettiklerini belirterek, "Partimiz kurulurken, bu partinin harcını millet attı ve rotasını da millet belirledi. Milletle beraber yol aldık, millete rağmen hiçbir şeyi gerçekleştirmedik. Biz demokrasiye inandık, darbelere, vesayete karşı durduk, vesayet odaklarına karşı mücadele ettik, medyayla mücadele ettik, her türlü millete karşı oynanan oyunlara karşı dimdik durduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde dimdik ayakta durduk. Birçok oyunla karşı karşıya kaldık. Birçok kirli oyunlarla, iftiralarla muhatap olduk. Ayaklarımıza kendi içimizden veya başkaları tarafından çelme takılmaya çalışanları gördük, sesimizi edebimizden çıkartmadık ama her zaman milletten kopmamaya çalıştık. Millet ne demişse AK Parti onu demiştir. Millet hangi hizmeti istediyse, biz AK Parti olarak o hizmeti götürdük. Millet istedi yollar, hastaneler yaptık, demokrasiyi daha fazla ileriye taşıdık, başörtü yasaklarını yerle bir ettik, daha çok iş, AŞ dedik ve bütün gücümüzle bu milletin gençlerine iş ve AŞ bulmak için çalıştık. Bütün terör ve ekonomik saldırılara rağmen biz Türkiye'yi güçlü kılmaya çalıştık." dedi.Güçlü Türkiye için Cumhur İttifakı'na çok farklı baktıklarını ifade eden Tüfenkci, "Birileri dış politikası, askeri, hükumeti, gençleri, kadınları güçlü olsun istemediler ama millet AK Parti'nin arkasında durdu, her seçimde de sizlerin gayretiyle, çalışmalarıyla, Rabbimin yardımıyla biz başarıları sağladık. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Birileri istiyor ki AK Parti'nin ayağı tökezlesin, Cumhur İttifakı zayıflasın. Biz, Cumhur İttifakını öyle 3-5 belediye veya 5-6 milletvekilliği için kurmadık. Biz, Cumhur İttifakını geleceğimiz için kurduk. Meydanlarda kurduk, masa başlarında kurmadık. Onun için AK Parti olarak da biz Cumhur İttifakı'na çok farklı bakıyoruz. Dolayısıyla güçlü Türkiye için, Türkiye'nin bekası ve geleceği için bakıyoruz. 31 Mart seçimlerinde aday olan olmayan bütün arkadaşlarımızın özellikle eğer dava, inanç sahibiyse, cumhurbaşkanımızdan yanaysa, eğer halktan yanaysa tavrını net olarak koyması gerekir. Bu Ahmet'in, Mehmet'in, Bülent'in meselesi değil, bu mesele milletin, memleketin meselesi. Onun için şahısların hiçbir önemi yok" diye konuştu. - MALATYA