Malatya AK Parti'de 'Genişletilmiş İl Danışma Kurulu' Toplantısı

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Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış

Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor