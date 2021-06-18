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Malatya Akça Mahallesi ilk kez asfalt yolla tanıştı - Son Dakika

Malatya Akça Mahallesi ilk kez asfalt yolla tanıştı

18.06.2021 15:44
Malatya Akça Mahallesi ilk kez asfalt yolla tanıştı, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Akça Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllar sonra yollarına asfalt yapılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Akça Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllar sonra yollarına asfalt yapılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında Kale ilçesi Akça Mahallesi'nde yapılan çalışmalar tamamlandı.

Malatya'nın 13 ilçesinde yaptığı çalışmaları yoğunlaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarının gelmesiyle kırsal bölgelerde asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Malatya'nın rakım olarak yüksek bölgelerinde de asfalt çalışmasını sürdüren ekipler, Kale ilçesi Akça Mahallesindeki çalışmaları tamamladı.

Kale ilçesi Akça Mahallesinde yapılan çalışmaları incelemek için mahalleyi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Akça mahallemizde 7 km'lik yol çalışmasını yaptık. Bölgenin asfaltı 7 km olmasına rağmen zor ve rakımı yüksek alanda ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor. Çalışmalarımızla birlikte bölge tarihinde ilk defa asfalt yol kazanmış olacak" dedi.

Yıllar sonra mahalle olarak ilk defa asfalta kavuştuklarını vurgulayan Akça Mahallesi Muhtarı Emir Gülçek, yapılan çalışmaların Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sayesinde olduğunu ve Başkan Gürkan ile ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

Akuşağı Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Köşetaş, Yenidamlar Mahallesi Muhtarı Hikmet Yüzük ve Uyanık Mahallesi Muhtarı Ekrem Biliç, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kale ilçe Başkanı Mustafa Avcı ise yapılan hizmetlerin zor hizmetler olduğunu ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın zor hizmetlerin üstesinden gelen biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın da Malatya'da yapılan hizmetlerin görülmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek, Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Kale ilçesine verdiği desteklerden dolayı Kale halkı adına teşekkür ettiğini söyledi.

Yolların ve suyun medeniyet olduğunu ifade eden Başkan Gürkan ise, "Malatya'nın her köşesinde, her noktasında, her mahallesinde şantiyemiz mevcut. Bir taraftan Yol ve Altyapı Dairemizin şantiyeleri bir taraftan MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyeleri, bir taraftan çevre düzenlemeleriyle ilgili şuanda her tarafta çalışma içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın ifadesinde yer bulduğu gibi yol,asfalt ve su medeniyettir. Medeniyeti vatandaşımızın ayağına götürmek bizim boynumuzun borcudur. Yaptığımız çalışmaların Akça mahallemize, Kale ilçemize ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim insanlarımız nezaketli insanlar. Çalıştığımız bölgelerde hemşehrilerimiz kazalardan belalardan uzak olunması ve çalışmalarımızın hayırlı olması için kurbanlar kesiyorlar. Allah kesilen kurbanları kabul etsin. Kazasız belasız yapılan bütün yollarda hemşehrilerimizin rahatlıkla seyahat etmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledikten sonra çalışmaları yapan personelle bir araya gelerek özverili bir şekilde çalışmalar yaptıkları için personellere teşekkür etti. - MALATYA

Malatya Akça Mahallesi ilk kez asfalt yolla tanıştı
Malatya Akça Mahallesi ilk kez asfalt yolla tanıştı

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Murat Koca, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya Akça Mahallesi ilk kez asfalt yolla tanıştı - Son Dakika Ekonomi


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