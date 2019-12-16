Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

6 saat önce

Alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdüMalatya'da, bilinmeyen nedenle alev alan 3 işyerinin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

Malatya'da, bilinmeyen nedenle alev alan 3 işyerinin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, bu sabaha karşı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Verimli Sokak'ta bitişik 3 işyerinin çatısından yoğun duman ve alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen itfaiye erleri tarafından 2 saatlik çalışmayla söndürülen işyerleri kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları yapılan işyerinde çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
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