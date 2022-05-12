Malatya Anadolu Kitap Fuarı yarın açılacak - Son Dakika
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Malatya Anadolu Kitap Fuarı yarın açılacak

12.05.2022 15:17
Malatya Anadolu Kitap Fuarı yarın açılacak

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek kitap fuarı yarın açılacak.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek kitap fuarı yarın açılacak.

Bir otelde düzenlenen fuarın tanıtım toplantısında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, fuarın merhum şair, yazar, fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlendiğini söyledi.

Karakoç'un Türk düşünce hayatında derin izler bırakan, çok kıymetli eserler ortaya koyan biri olduğunu kaydeden Baruş, onun en önemli özelliğinin Türk insanına güven vermesi olduğunu vurguladı.

9'uncu Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın artık geleneksel hale geldiğini, Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğin 13-22 Mayıs'ta 10.00-21.00 arasında ziyaret edilebileceğini belirten Baruş, şunları söyledi:

"Tüm kitapseverlerin yazarlarla buluşması sağlanacak, imza günleri düzenlenecek. Kültür hayatımıza söyleşilerle, panellerle, yazar okur buluşmalarıyla çok önemli bir hizmet verecek. Bu kitap fuarının Malatya'nın düşünce hayatı açısından çok çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün medeniyet anlamında sahip olduğumuz değerleri kitaba borçluyuz. Anadolu şehirlerinde düzenlenen kitap fuarları düşünce hayatımız açısından, düşünce hayatımıza canlılık getirmesi ve yeni ufuklara yelken açmamız açısından da son derece önemli. Tüm gençlerimizi, özellikle öğrencilerimizi bu kitap fuarına bekliyoruz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Allah'ın ilk emrinin "Oku" olduğuna değinerek okumanın önemini vurguladı.

Çocukların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve onlara maddi anlamda imkan vermek adına kitap alma çekleri vereceklerini dile getiren Gürkan, "Önemli olan kitapların okunabilmesidir ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Kitabın iyisi kötüsü yoktur, bütün kitapları okuyun ve okuduğunuz kitapları zihinsel egemenliğinizin altına alın ve kendi yol haritanızı, pusulanızı, kişiliğinizi, benliğinizi, karakterinizi o çerçevede belirleyin." dedi.

Sezai Karakoç'un anısına düzenledikleri fuarın onur konuğunun Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu olduğunu belirten Gürkan, 15 bin metre kapalı alanda, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katılacağı fuarda binden fazla etkinlik yapılacağını dile getirdi.

Gürkan, panellerle renklenecek fuara öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine (MOTAŞ) ait araçlarla ücretsiz gidebileceğini kaydetti.

Malatya Anadolu Kitap Fuarı yarın açılacak
Malatya Anadolu Kitap Fuarı yarın açılacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Anadolu Kitap Fuarı yarın açılacak - Son Dakika


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