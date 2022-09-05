Malatyalılar, gizemli gördükleri balıkları yıllardır cenaze töreniyle gömüyor! "Yiyen ölüyor" - Son Dakika
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Malatyalılar, gizemli gördükleri balıkları yıllardır cenaze töreniyle gömüyor! "Yiyen ölüyor"

05.09.2022 12:59

Arguvan'da bulunan Balıklı Çeşme'deki balıkların gizemi çözülemiyor. Halk, yiyenin öleceğine inandığı balıkların ölmesinin ardından cenaze töreni düzenliyor ve balıkları toprağa gömüyor. Mahalle sakini, "Yıllar önce köyümüze dönemin valisi gelmiş. Vali bey suyun balık koktuğunu ifade etmiş. Bunun üzerine mahalle muhtarı çeşmedeki balıkları alıp köyün içerisinde bir bölgeye defnediyor. Bir süre sonra mahalle muhtarının oğlu, eşi ve daha sonra kendisi peş peşe vefat ediyor" iddiasında bulundu.

Balıklı Çeşme'yle ilgili en yaygın hikaye olarak, mahallenin kuruluş yıllarında mahalle muhtarının çeşmeyi balıklardan arındırmasının ardından aile üyeleri ile birlikte peş peşe hayatını kaybetmesiyle balıkların bölgede yeniden türemesi anlatılıyor. Öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceği düşünülerek çeşitli kutsiyetler atfedilen balıkların, birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Mahalle sakinlerinin çeşmeye bıraktıkları bulaşıkları da temizledikleri için kadınların uğrak yeri olan çeşme ve park, şu günler yerli-yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Öldüklerinde cenaze töreni bile düzenlenen balıkların gizemi çözülemiyor

"BULAŞIKLARIMIZI YIKIYORLAR"

Balıklarla birlikte yaşamaya alıştıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Sultan Türkan, "Çeşmemizde balıklarımız var. Onlar bize, biz onlara yardımcı oluruz. Çeşmeye bıraktığımız bulaşıklarımızı yıkıyorlar. Bir nevi bulaşık makinesi görevini görüyorlar. Biz onlara, onlar bize alıştı. Böyle yaşamımıza devam ediyoruz" dedi.

"ÖLEN BALIKLAR DEFNEDİLİYOR"

Diğer mahalle sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Musa Aslantaş ise ölen balıkları insanlar gibi defnettiklerini kaydederek, "Köyümüzdeki çeşmenin arka kısmında 5-6 kaynak su var. Çeşmeyi besleyen kaynaklar bunlar. Yıllar önce köyümüze dönemin valisi gelmiş. Valiye mahalle muhtarı içmesi için su verince vali bey suyun balık koktuğunu ifade etmiş. Bunun üzerine mahalle muhtarı çeşmedeki balıkları alıp köyün içerisinde bir bölgeye defnediyor. Bir süre sonra mahalle muhtarının oğlu ve eşi ve daha sonra kendisi peş peşe vefat ediyor. Benzer olaylar daha sonra yaşanırken, bölge halkı da bu gelişmelerinin ardında balıklara bir kutsiyet atfetti" diye konuştu.

İşte gizemi çözülemeyen o balıklar;

Malatya'daki balıkların gizemi çözülemiyor! Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar
Malatya'daki balıkların gizemi çözülemiyor! Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar
Malatya'daki balıkların gizemi çözülemiyor! Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar
Malatya'daki balıkların gizemi çözülemiyor! Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar
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