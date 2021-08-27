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Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor - Son Dakika

Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor

27.08.2021 11:14
Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor, System.String[]

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada yüzde 75'i aşarak mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada yüzde 75'i aşarak mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Bentli, AA muhabirine, Malatya'nın, Kovid-19 risk haritasında "orta risk" (sarı) kategorisinde yer aldığını hatırlattı.

Rehavet, insanların tedbiri elden bırakması ve delta varyantının ülkede etkili olması nedeniyle vaka sayılarında giderek bir artış yaşandığını anlatan Bentli, bunun önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bentli, Malatya'da şu ana kadar 840 bin doz aşının uygulandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Aşılamada yüzde 72'lere kadar ulaştık. Batı ilerimize göre düşük bir oran ve halen maalesef orta riskli kategorideyiz. Önümüzdeki hafta inşallah mavi kategoriye gireceğimizi düşünüyoruz. Yüzde 72'lik aşılanma oranı bizi rahatlatmıyor. Çünkü ikinci doz ortalamamızın daha önemli olduğunu, daha doğrusu aşı sürecini tamamlamış kişi oranının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef Kovid-19 nedeniyle hastanede, servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 47'si hiç aşı yaptırmamış. Maalesef yüzde 46'sı da iki doz aşısını tamamlamamış veya kronik hastalığı nedeniyle Türkiye'de aşı sürecinin başladığını ocak, şubat, mart aylarında iki doz Sinovac yaptırmış ama üçüncü dozu yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Ayrıca ikinci doz aşısını yaptırmamış, üzerinden 42 gün geçmiş yaklaşık 33 bin kişi var. Şu anda hastanelerde yatan hastalarımızın toplamını düşündüğümüzde yüzde 93'ünün aşılanmadığını kabul ediyoruz. Çünkü tek dozun özellikle çok ciddi korumadığını, özellikle Delta varyantında korumadığını biliyoruz."

"Aşı olmak artık çok kolay"

Prof. Dr. Bentli, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aşı olmak artık çok kolay. Tüm hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, sağlık il ve ilçe müdürlükleri binalarında aşılanma yapılıyor. Son iki gündür hem meyve-sebze hali ile yoğun halk pazarlarında stant açarak aşılamaya başladık. Aşı karşıtlarının dışında önemsemeyen bir kesim var, bunları ikna etmek için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda organize sanayi bölgesinde aşılamalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Herkesin aşıya ulaşımı için tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Bentli, "Gezici aşı ekipleri oluşturduk. Özellikle uzak köylerimizde, merkeze, aile sağlık merkezlerine gelemeyen vatandaşlarımız için muhtarlarımızla irtibata geçerek gidiyoruz. Şu anda merkezdeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde günde iki ekip, diğer 11 ilçemizde ise her gün bir mobil ekibimiz köylere gidiyor." diye konuştu.

"Kampanyanın etkisini gördük"

Prof. Dr. Bentli, Malatya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattıkları "Aşını ol tribünlerde yerini al", "Aşını ol tabletini al" sloganlarıyla hediyeli aşılama kampanyasının devam ettiğini anımsattı.

Kentte 17-44 yaş arası yüzde 55'lerde aşılanma oranı olduğunu anlatan Bentli, "17-44 yaş arası bir kampanya başlatmıştık. Birinci doz aşısını yaptıranlara ikinci doz aşısını da yaptırmak şartıyla eylül ayının 20'sinde kura çekeceğiz ve gençlere tablet, forma gibi çeşitli hediyeler vereceğiz. Kampanyanın etkisini gördük. 17-44 yaş grubuna günlük 3 bin civarı aşı yaparken 16-19 Ağustos tarihleri arasında 5-6 binlere kadar çıktık. Hedefimiz 11 bindi, maalesef buna ulaşamadık. Ancak gençlerimizin mutlaka ikinci doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bentli, vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımız geçen yılki gibi çok hızlı yükselmiyor. Bunda aşının payı çok büyük. Ancak halen maalesef aşı sürecini tamamlamamış veya aşısızlar da geçen yıldan çok farklı değil. Vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü, ocak, şubat, mart aylarında aşılarını iki doz Sinovac aşısı yaptıranların, mutlaka üçüncü doz hatırlatma aşılarını yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum."

Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor
Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor
Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor
Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor
Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya aşılamada mavi kategori hedefliyor - Son Dakika


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