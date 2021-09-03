Malatya aşılamada mavi kategorideki iller arasında yer aldı - Son Dakika

Malatya aşılamada mavi kategorideki iller arasında yer aldı

MALATYA - Covid-19 vakalarının yüzde 80'inin aşı sürecini tamamlamayanlarda ve aşısızlarda görüldüğü Malatya, aşılama yüzde 75'e ulaşarak mavi kategorideki iller arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede etkin rol oynayan aşıda çalışmalar ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Covid-19 vakalarının yüzde 80'inin aşılamasını tamamlamayanlarda ve aşısızlarda görüldüğü Malatya'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımla Malatyalıları tebrik etti.

Bakan Koca, Malatyalıları sevindiren paylaşımında, "Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas'ta yüzde 61.8, Malatya'da yüzde 57.2. İlk doz oranı hızla yüzde 100'e yaklaşırken 2. dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, aşılamayı olan talebi arttırmak için il genelinde başlatılan 'Aşını Ol' kampanyasının faydasını gördüklerini belirterek, "Bakanımızın her gün açıkladığı haritada düşük riskli dediğimiz, mavi kategorideki iller arasına girmiş durumdayız. 2 hafta önce 17-44 yaş arası gençlerde ilk doz aşılamayı arttırmak için yaptığımız kampanyanın burada faydasını gördük. Belki 3-5 gün daha gecikecektik, bunun için. Tek başına 1. Dozda yüzde 75'e ulaşmanın çok önemli olduğunu biliyoruz ama tek başına yetmediğini de buradan ifade etmek istiyorum. Sayın bakanımızın açıkladığı gibi ilimizde de toplam vakaların yüzde 80'ninin aşısızlarda veya aşı sürecini tamamlamayanlar olduğunu görüyoruz. Özellikle aşı sürecini tamamlamayanların büyük oranda olduğunu altını çizmek istiyorum" dedi.

"İkinci doz aşısını yaptırmayan 30 bin vatandaşımız var"

Malatya'da İlk doz aşısını yaptırıp ikinci doz aşını yaptırmayan 30 bin vatandaşın olduğunu ifade eden Bentli, "Özellikle ilk dozunu yaptırıp da ikinci dozunu yaptırmayan ilimizde yaklaşık 30 bin vatandaşımız var. Lütfen aşı süreniz dolduğu zaman tüm sağlık kuruluşlarımız hatta bize köylerden muhtarlarımız da telefon açtıklarında ayaklarına kadar gidip, aşılarını yapıyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu hizmeti veriyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızın aşılama süreçlerini bir an önce tamamlamalarını ve bu koruyuculuk oranının çok yüksek olduğunu bilerek herkesin aşılama süreçlerini tamamlamalarını önemle rica ediyorum" şeklinde konuştu.