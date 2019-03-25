Son Dakika Haberleri: Malatya - Av Tüfeği ile Binaya Rastgele Ateş Açtı: 1 Yaralı

Malatya - Av Tüfeği ile Binaya Rastgele Ateş Açtı: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da kimliği belirsiz bir kişinin Beydağı TOKİ konutları istikametine av tüfeği ile ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı.

Malatya'da kimliği belirsiz bir kişinin Beydağı TOKİ konutları istikametine av tüfeği ile ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Polis, ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi Beydağı TOKİ konutlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Sami K.'nın yaşadığı evin önüne gelip, yanındaki av tüfeğiyle binaya doğru rastgele ateş etti. Binada oturanların panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Apartman duvarlarında ise delikler meydana geldi. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Sami K., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:10 Kaynak: DHA

Beydağı, Malatya, Güncel
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