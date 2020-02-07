Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

13 dakika önce

Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıMalatya'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Gül Parkı'nda bulunan oyun alanındaki kaydırakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun bacağı, kaydırağın demir korkuluğuna sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak küçük çocuğu kurtardı.

Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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