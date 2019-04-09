Malatya Badminton Takımı Türkiye İkincisi Oldu
1 saat önce
5-7 Nisan tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Finallerinde Malatya badminton takımı Türkiye ikincisi oldu.
5- 7 Nisan
tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör
Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye
Finallerinde Malatya
badminton takımı Türkiye ikincisi oldu.
Ayrıca şampiyonanın en değerli oyuncusu ödülünü de Malatyalı sporculardan Abdulsamet Tekedereli aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 5 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan 24 İlden 120 sporcunun yarıştığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Finallerinde Malatya takımı Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonanın en değerli oyuncusu ise Malatya takımından Abdulsamet Tekedereli oldu.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan
alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finallerinde Yıldız Erkekler Kategorisinde takım halinde Türkiye ikincisi olan sporcularımızı, sporcularımızın ailelerini ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:43 Kaynak: İHA
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