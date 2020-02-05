Malatya bakan albayrak, depremden zarar gören bölgelere ziyarette bulundu - Son Dakika

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Malatya bakan albayrak, depremden zarar gören bölgelere ziyarette bulundu
6 saat önce
MALATYA Bakan Albayrak, depremden zarar gören bölgelere ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
MALATYA Bakan Albayrak, depremden zarar gören bölgelere ziyarette bulundu
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