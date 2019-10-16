Son Dakika Haberleri: Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

16 dakika önce

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Malatya Barosu, Türk Ordu'sunun yanındadır" dedi.

Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Malatya Barosu, Türk Ordu'sunun yanındadır" dedi.


Baro Başkanı Enver Han, yaptığı açıklamada, " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, meşru müdafaa hakkı kapsamında terör örgütlerine karşı başlattığı haklı mücadelesinde Malatya Barosu, Türk Ordu'sunun yanındadır." ifadelerini kullandı. Han, Türk ordusunun en az kayıpla harekatı tamamlaması temennisinde bulunarak, "Operasyon sırasında şehit olan asker ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet sevenlerine sabır diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Enver Han, Malatya, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray'da kritik isimlerin katılacağı Türkiye gündemli toplantıda, Barış Pınarı Harekatı görüşülecek
Asker selamı veren Türk sporculara, komandolar Tel Abyad'dan selam gönderdi Komandolar Tel Abyad'dan asker selamı veren sporculara selam gönderdi ABD'de yaşayan Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]