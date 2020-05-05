Malatya Barosu, avukatlar ve yargıya ilişkin taleplerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Barosu, avukatlar ve yargıya ilişkin taleplerde bulundu - Son Dakika

Malatya Barosu, avukatlar ve yargıya ilişkin taleplerde bulundu

6 saat önce

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara gönderdiği dilekçede avukatlar ve yargıya ilişkin taleplerde bulundu.

Malatya Barosu, avukatlar ve yargıya ilişkin taleplerde bulundu, System.String[]

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara gönderdiği dilekçede avukatlar ve yargıya ilişkin taleplerde bulundu.


Korona virüs salgını nedeniyle adli ve idari yargıdaki dava, icra, şikayet, itiraz ve bildirim sürelerinin tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar uzatıldığını belirten Baro Başkanı Enver Han, Cumhurbaşkanlığı ile Adalet Bakanlığı, HSK ile TBB'ye talep ve önerilerini içeren dilekçe gönderdiklerini söyledi.


Başkan Han, alınan tedbirleri sekteye uğratmadan ve zarar vermeden adli ve idari yargıdaki bir takım iş ve işlemlerin de yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini önerdiklerini ifade ederek, " İcra takibi ve işlemlerinde icra dairelerine gidilmeden, UYAP üzerinden yapılabilecek her türlü işlem serbest olmalı veya başka bir deyişle fiili haciz ve satış işlemleri dışındaki işlemler yapılabilmelidir. Böylece alacaklı aleyhine haksız mal kaçırma eylemlerine engel olunacak ve ileride açılacak yüzlerce tasarrufun iptali davasının önü alınarak yargı muhtemel ve gereksiz bir iş yığılmasından kurtarılacaktır" dedi.


Bu kapsamda, UYAP üzerinden avukatların yapabileceği işlem ve sorgulamalara dair kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade eden Han, "Örneğin kaydi hacizlerin avukatlarca yapılabilmesi mümkün hale gelebilir. İcra dosyalarına yatan paralar, alacaklılara varsa vekillerine bazı icra müdürlüklerince ödenirken, azımsanmayacak sayıda icra müdürlüğü ise bu dönemde ödeme yapmamaktadır. Türkiye genelinde tüm icra müdürlüklerinin icra dosyalarında tahsil edilen paraları alacaklıya varsa vekiline ödemesi sağlanmalıdır. Aksi uygulama, hem alacaklı tarafın ve hem de borçlu tarafın aleyhine olmaktadır. İcra dosyalarında banka mevduatları üzerine önceden haciz konulmuş olmasına rağmen icra iş ve işlemleri durduktan sonra bu mevduattaki hacizli paranın icra dosyasına tevdii sağlanamamaktadır. Bu durumdaki mevduat hesaplarındaki hacizli paraların ilgili icra dosyalarına aktarımına imkan sağlanmalıdır. Yine aksi uygulama, hem alacaklı tarafın ve hem de borçlu tarafın aleyhine olmaktadır" ifadelerine yer verdi.


Mahkeme işlemlerine ve duruşmalara ilişkinde önerilerde bulunduklarını kaydeden Başkan Han, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:


"Mahkemelerin duruşmalarını, SEGBİS üzerinden, avukatların ve tarafların online katılımı ile yapabilmeleri sağlanmalıdır. Bugüne kadar, UYAP'ın sağladığı imkanlardan yararlanılmamış olması bir eksikliktir. Elbette bu uygulama olağanüstü dönemlere has olmalı, kalıcı olmamalıdır. Alternatif olarak marketlerdeki sosyal mesafe kurallarının ve tedbirlerinin, duruşma salonları için de uygulanması imkanı üzerinde durulmalıdır. Mahkemelerde duruşma saatlerini dosyaların durumuna göre 10-15 dakika ara ile verebilir ve duruşma salonlarında taraf harici en fazla iki vekil bulunması sağlanabilir. Yine bu dönemde tanıklı duruşmalar yapılmayabilir. Duruşması olan mahkemeler bir gün önceden duruşma listesini ve duruşmalarda hazır olması gerekenlerin listesini adliyenin girişindeki güvenlik birimine teslim etmek suretiyle o gün adliyeye kimlerin girmesi gerektiği de kontrol edilebilir. Yine adliyeye girecek şahıslar duruşma saatlerine göre adliyeye peyderpey alınabilirler. Özellikle tüm delilleri toplanıp, tekemmül etmiş olan ve karar aşamasına gelmiş bulunan dosyalarla ilgili olarak her halükarda ivedilikle karar verilmesi sağlanmalıdır. UYAP üzerinden mahkeme personelinin yapabildiği birtakım işlemlerin avukatlar aracılığıyla yapılabilmesine imkan sağlanabilir.


Yaşadığımız bu süreçte bazı mahkeme kalemlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bazı kalem personeli bu süreci hiçbir işlem yapmadan ve kimse ile muhatap olmadan geçireceklermiş gibi algılamakta ve hiçbir işlem yapmamaktadırlar. Bu durum iş ve işlemlerin aksamasına ve yığılmasına sebebiyet vermektedir. Tüm mahkemelerde kalem personelinin sayısı nöbet usulü ile azaltılarak (çünkü çoğu kalem birimi fiziksel olarak dardır) ve izole edilmiş şekilde çalıştırılmalı ama bu şartlarda da mutlaka iş üretmelidirler. Nöbetçi Hakim uygulaması yerine, her hakim bulunduğu yerden online olarak yargılama işlemlerine katılabilmeli ve bir süredir pek çok sektörde uygulanan evden çalışma yöntemi bir süre yargıda da gündeme gelmelidir. (Ki bunu kendi insiyatifiyle uygulayan hakim ve savcılarımız da bulunmaktadır.) Zira bu süre zarfında görülmüştür ki nöbetçi hakimler, kendi mahkeme ve dosyalarının dışında karar vermekte tereddüt etmekte veya deneyimi olmadığı alanlarda isabetsiz karar verebilmektedirler. Bu da işlerin aksamasına ve yığılmasına sebebiyet vermektedir. Uzun zamandır gündemde olduğu üzere tüm dava ve diğer işlerinin ancak avukatla yapılması mümkün olabilmeli, -ki bu durum yargı birimlerindeki insan sirkülasyonunun ciddi oranda azalmasını sağlayacaktır- bunun için hukuki himaye sigortası ivedilikle devreye sokulmalıdır. Temyiz ve istinafta incelemede olan dosyaların incelemesinin bu süre içinde bitirilmesi hedeflenmeli, bu şekilde Yargıtay ve Danıştay ile Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri'nde salgın sonrası oluşabilecek büyük yığılmanın önüne geçilmelidir. Adli makamlara giriş çıkışın asgariye indirilmesi bakımından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların da UYAP üzerinden yapılabilmesi sağlanmalıdır."


Sürelerle ve duruşmalarla ilgili erteleme ve icra takiplerinin durdurulması neticesinde yargının adeta durduğunu belirten Han, "Halbuki, her türlü tedbir ve kısıtlamaya rağmen hayat devam etmekte ve ihtilaflar bitmemektedir. Şubatın sonundan başlayarak günümüze kadar devam eden ve bir müddet daha devam edeceği anlaşılan yargıdaki ertelemelerin ardından bir de Adli Tatil'in başlayacak olması kaygı vericidir" dedi. Bu endişenin ortadan kaldırılması ve adli tatilin ayrıca bir durmaya yol açmaması için, bu yıla mahsus olmak üzere adli tatilde tüm hakim ve savcıların izinleri kaldırılması gerektiğini belirten Han, "Tayinler durdurulmalıdır. Sosyal medyada bir kısım hakim ve savcılarımızın adli tatilin olmasını istedikleri ve yıllık izinlerini kullanmak talebinde olduklarını belirtmelerini isabetsiz buluyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı meslek gruplarının fedakarca çalışmalarıyla temayüz ettiği bu dönemde, yargı mensupları da üzerlerine düşen fedakarlığı yapmalıdırlar. Alternatif olarak, 15 Haziran'dan sonra adli tatil ve çıkarılacak kararname ile tayinlerden dolayı işlemlerin tekrar aksamaması için bu yıla özgü olarak adli tatil 15 Mayıs ile 15 Haziran tarihleri arasına alınabilir ve adli tatildeki işlemler şimdiki sistemle yürütülebilir. İkinci olarak hakim ve savcı tayin kararnamesi bu aşamada çıkarılarak yer değişmelerin bu boşlukta yapılması sağlanmış olur. Bir diğer alternatif olarak, bu seneye mahsus olmak üzere adli tatil süresi kısaltılarak 1-15 Ağustos veya 16-31 Ağustos dönemlerinden biri tercih edilerek adli tatil süresi 15 güne indirilebilir" dedi.


Duruşmaların önemli bir kısmının şimdiden mahkemeleri tarafından Eylül ayının sonuna ertelenmesi gerektiğini de belirten Han, İvedi biçimde 2020 yılı adli tatiline ilişkin uygulamanın ne olacağı açıklanarak yargının tüm unsurları açısından bu konudaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi.


Avukat ve stajyer avukatlara yönelik ekonomik tedbirlere ilişkin de önerilerde bulunan Han, "En azından bu seneye mahsus olmak üzere stajyer avukatlara belirli bir ücret devlet tarafından ödenmelidir. 5 yıla kadar kıdemi bulunan bağımsız çalışan avukatlara, en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti, kira ve varsa personel giderleri ödenmelidir. Salgın nedeniyle iş sözleşmesi sona eren, işsizlik ödeneği kriterlerini taşımayan işgören avukatlara ve stajının ikinci 6 aylık dönemindeki stajyer avukatlara en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti ödemesi yapılmalıdır. Zor durumda bulunan tüm avukatlara 1 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmelidir. Bu süreçte bankaların 3 ayı geri ödemesiz, düşük faizli kredi verecekleri açıklanmış ise de, bankaların güçlük çıkarttıkları ve kredi vermemek için direndikleri görülmektedir. Bu direnci aşmanın yolu TBB nezdinde, Esnaf Kefalet Kooperatifi benzeri bir birim oluşturarak (Avukat Kefalet Kooperatifi) Halkbank adına düşük faizli, bir müddet ödemesiz, uzun vadeli kredi verme imkanı sağlanabilir. Teminat bizzat kurumun kendisi ve müteselsil kefiller olduğu için ayrıca ipotek de istenmeyen bu sistemin daha esnek olduğu, bankaların kredi vermeyeceği kişilere de destek sağlayabileceği düşünülerek bu sistem bir an önce kurulmalıdır. Avukatların ve avukat ortaklıklarının banka, SGK, vergi borçlarının tahsilinin en az 1 yıl süreyle durdurulmasına yönelik yasal ve idari tedbirlerin alınması için ilgili Bakanlıklar ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. Yukarıdaki talep ve önerilerimizi bilgi ve takdirinize arz eder, salgın musibetinin tüm vatandaşlarımız gibi avukatlarımız ve yargı mensuplarımız tarafından da olabilecek en az zararla atlatılabilmesi için ilgi ve desteğinizi bekleriz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:55 Kaynak: İHA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti         
20:48
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir         
18:42
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu         
18:19
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 22:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Barosu, avukatlar ve yargıya ilişkin taleplerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]