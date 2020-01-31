Malatya Barosu'ndan deprem bölgesine 2 tır yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Barosu'ndan deprem bölgesine 2 tır yardım - Son Dakika

Malatya Barosu'ndan deprem bölgesine 2 tır yardım

6 saat önce

Malatya Barosu desteğiyle toplanan 2 tır dolusu insani yardım malzemeleri, Elazığ ve Doğanyol'a gönderildi.

Malatya Barosu'ndan deprem bölgesine 2 tır yardım, System.String[]

Malatya Barosu desteğiyle toplanan 2 tır dolusu insani yardım malzemeleri, Elazığ ve Doğanyol'a gönderildi.


Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından Malatya borusu ile Türkiye Barolar Birliği tarafında afetzedelere için toplanan 2 TIR malzeme yola çıkıldı. Toplanan ihtiyaç malzemeleri konusunda açıklama yapan Malatya Barosu Başkanı Enver Han," Malatya borusu deprem bölgemiz olan Dağanyol bölgesine yardım kampanyası düzenlendi. 79 baromuzda ve Türkiye Barolar birliğinin katkısı ile bir tır dolusu yardım malzemesini yola çıkarıyoruz. Malatya borusunda görev yapan arkadaşlarımız ile beraber götüreceğiz biz depremde hasar gören hemşerilerimiz yanındayız. Deprem olduğu amda bütün Türkiye seferber oldu tırları gördükçe duygulandık, tırları gördükçe onurlandık, gururlandık. Büyük şehir belediyelerimizde büyük destek sağladı Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın, Elazığ ve Malatya ağır bir depremde geçti" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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