Malatya Barosu'ndan icra memuruna saldırıya tepki - Son Dakika

Malatya Barosu'ndan icra memuruna saldırıya tepki

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, icra memurunun silahla yaralanması olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tarz saldırıların hak ettiği cezaya çarptırılması için konunun tüm yargı sürecinde takipçisi olacağız" dedi.

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, icra memurunun silahla yaralanması olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tarz saldırıların hak ettiği cezaya çarptırılması için konunun tüm yargı sürecinde takipçisi olacağız" dedi.

Cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçında yok
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti


Malatya'da göreve giden avukat ve icra memuruna karşı yapılan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, "Hukuki görevlerini yapmakta olan meslektaşımıza ve yanında bulunan icra memuruna yönelen mefhum saldırıyı kınıyoruz" dedi. Avukatlık mesleğinin bir taraf olma durumu değil, tarafsız olma ve hakkı yerine getirme mesleği olduğunu ifade eden Han, "Hakkı yerine getirmek için canla başla çalışan avukatlara ve yargı personellerine yönelen hiç bir saldırının meşruluğu ya da haklılığı söz konusu olamaz. Bu tarz saldırıların hak ettiği cezaya çarptırılması için konunun tüm yargı sürecinde takipçisi olacağız. Yaralanan icra müdürlüğü personeline ve olayı yara almadan atlatan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hukuku ve hakkı savunma kararlılığımızla meslektaşımızın ve yaralanan icra memuru arkadaşımızın süreç boyunca yanlarında olduğumuzu kamuoyuna deklare ederiz" ifadelerine yer verdi.


Olayın geçmişi


8 Temmuz günü Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki yaşanan olayda haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan U.E.'nin silahla ateş açması sonucu icra memuru M.V. yaralanmış, şüpheli ise suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. - MALATYA

Enver Han, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Barosu'ndan icra memuruna saldırıya tepki - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
21:20
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 23:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Barosu'ndan icra memuruna saldırıya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]