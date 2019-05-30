Malatya Barosundan avukatın etek boyu tepkisi

Malatya Barosundan yapılan açıklamada, avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim kınandı.

Malatya Barosundan yapılan açıklamada, avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim kınandı.



Malatya Baro Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi Yargıcı tarafından duruşma esnasında davanın taraf avukatlarından olan kadın meslektaşımızın etek boyuna dair konuşmalar yapılmış, yazı işleri müdürü çağrılarak meslektaşımızın eteğinin fotoğrafı çektirilmeye çalışılmıştır. Duruşma yargıcının bu eylemleri, kabul edilemeyecek ölçüde cinsiyetçi, tacizkar ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir. Görevi, önüne gelen dava ile ilgili hukuka uygun ve adaletli olarak karar vermek olan bir yargıcın meslektaşlarımızın resmi kıyafeti olan cübbesinin içine giydiği kıyafeti ile ilgilenmesi ve bu eylemlerini tacize kadar vardırması asla kabul edilemez. Meslektaşımıza yönelen bu açık saldırı ve tacizi kınıyoruz. Bu olay, son yıllarda bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara yönelik olarak adeta sistematik bir hal alan saldırıların, ayrımcı ve cinsiyetçi yaklaşımların geldiği noktayı da göstermektedir. Bir yargıçta bulunması gereken özelliklere sahip olmadığı açık olan yargıç ile ilgili gereğinin yapılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu göreve davet ediyoruz. Kadın meslektaşımızın maruz kaldığı saldırı nedeniyle, her türlü hukuki mücadeleyi vereceğimizi, meslektaşımızın ve İstanbul Barosu'nun yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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