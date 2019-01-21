Malatya-Baskil Arası Feribato Sefer ve Saatlerinde Değişiklik Yapıldı
30 dakika önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan feribot seferleri ile saatlerinde değişikliğe gidildi.
Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapılan değişiklik sonrasında yeni düzenlemeler yapıldı.
Battalgazi- Baskil arasında hizmet vermekte olan Feribot sefer ve saatlerinde yapılan değişiklik sonrasında, Karakaya Baraj Gölü'nde ilk sefer Malatya tarafından 07.30, Baskil tarafından 08.15'de; son seferler ise Malatya tarafından 16.30, Baskil tarafından 17.15'de yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi tarafından, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, ayrıca hiçbir araç grubunun feribotla taşınması sırasında birbirine önceliğinin olmadığı ifade edildi.
Ayrıca Pazar günleri 14.30 her iki gemide Baskil iskelesinde bekleyecek, yoğunluk olması durumunda ek seferle ihtiyaca cevap verecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:22 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Son Dakika! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak
Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı