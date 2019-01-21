Son Dakika Haberleri: Malatya-Baskil Arası Feribato Sefer ve Saatlerinde Değişiklik Yapıldı

Malatya-Baskil Arası Feribato Sefer ve Saatlerinde Değişiklik Yapıldı

30 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan feribot seferleri ile saatlerinde değişikliğe gidildi.

Malatya-Baskil Arası Feribato Sefer ve Saatlerinde Değişiklik Yapıldı, System.String[]

Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapılan değişiklik sonrasında yeni düzenlemeler yapıldı.

Battalgazi- Baskil arasında hizmet vermekte olan Feribot sefer ve saatlerinde yapılan değişiklik sonrasında, Karakaya Baraj Gölü'nde ilk sefer Malatya tarafından 07.30, Baskil tarafından 08.15'de; son seferler ise Malatya tarafından 16.30, Baskil tarafından 17.15'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, ayrıca hiçbir araç grubunun feribotla taşınması sırasında birbirine önceliğinin olmadığı ifade edildi.

Ayrıca Pazar günleri 14.30 her iki gemide Baskil iskelesinde bekleyecek, yoğunluk olması durumunda ek seferle ihtiyaca cevap verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:22 Kaynak: Bültenler

Karakaya Baraj Gölü, Baskil, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Son Dakika! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak

Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:52:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya-Baskil Arası Feribato Sefer ve Saatlerinde Değişiklik Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]