Malatya-Baskil Arası Feribato Sefer ve Saatlerinde Değişiklik Yapıldı

Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapılan değişiklik sonrasında yeni düzenlemeler yapıldı.

Battalgazi- Baskil arasında hizmet vermekte olan Feribot sefer ve saatlerinde yapılan değişiklik sonrasında, Karakaya Baraj Gölü'nde ilk sefer Malatya tarafından 07.30, Baskil tarafından 08.15'de; son seferler ise Malatya tarafından 16.30, Baskil tarafından 17.15'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, ayrıca hiçbir araç grubunun feribotla taşınması sırasında birbirine önceliğinin olmadığı ifade edildi.

Ayrıca Pazar günleri 14.30 her iki gemide Baskil iskelesinde bekleyecek, yoğunluk olması durumunda ek seferle ihtiyaca cevap verecek.