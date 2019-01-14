Malatya Bayanlarspor Farklı Galip

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi'nde mücadele eden Malatya Bayanlar Spor, Gaziantep Karataşspor'u, 13-0'lık skorla farklı mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi'nde mücadele eden Malatya Bayanlar Spor, Gaziantep Karataşspor'u, 13-0'lık skorla farklı mağlup etti.



Kadınlar 3.Lig 12.Grubun ikinci yarısında Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Gaziantep Karataşspor'u konuk etti.



Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Ildız, Hakan Tanrıverdi, Melih Eser hakem üçlüsü yönetti.



Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahaya Fatma Durak, Gülşen Özdil, Sultan Akduman, Fadime Özbey, İkranur Sarıgül, Saime Keskin, Selinay Çaybaşı, Burcu Çakır, Berfin Fırat, Ayşegül Sarıkaya ve Kübra Yenigün on biriyle çıktı.



Gaziantep Karataşspor ise Firdevs Gül Özşahin, Elanur Karaoğlan, Leyla Korkmaz, Sıla Köse, Tuğba Akçay, Dilara Cengiz, İlayda Baykal, Emine Döne Ölmez, İlkay Keklik, Ayça Samur ve Derya Kambüre on biriyle mücadele etti.



Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarısını 7-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 13-0 kazandı.



Malatya Bayanlar Spor Kulübü'ne galibiyeti getiren golleri 5, 12, 15, 19, 65, 74 ve 83.dakikada Berfin Fırat, 23, 26 ve 35.dakikada Saime Keskin, dakika 53'te Melisa Korkusuz, dakika 70'te penaltıda Ece Kendirli, dakika 75'te Selinay Çaybaşı kaydetti. - MALATYA

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