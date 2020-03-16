Malatya beyaza büründü - Son Dakika
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Malatya beyaza büründü

6 saat önce

Dünya kayısı başkenti Malatya'da, kayısı ağaçlarının çiçek açması ile şehir şu sıralar beyaz gelinliğini giydi.

Malatya beyaza büründü, System.String[]

Dünya kayısı başkenti Malatya'da, kayısı ağaçlarının çiçek açması ile şehir şu sıralar beyaz gelinliğini giydi.


Dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, yaklaşık 8 milyona yakın kayısı ağacı çiçeklerin açması ile kenti beyaza bürüdü. Her yıl aynı zamanlarda beyaza bürünen Malatya'da ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık görüntüleri aratmıyor.


Kentin doğu kısmında başlayan ve yaklaşık 20-25 gün içinde tüm kentte görülen çiçeklenmenin ilk görüldüğü yerlerden biri olan Battalgazi ilçesinde, çiftçiler de yeni hasat yılı için bahçelerdeki mesailerini yoğunlaştırdı.


Binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıda ağaçların çiçeklenmesi ile çiftçileri de heyecanlı bir bekleyiş sarıyor. Zira bu aylarda hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi, kayısıda hasarın oluşacağı anlamına geliyor. Kayısı bahçelerinde yoğun bir çalışma içerisine giren üreticiler, bu yıl kayısının zirai dondan etkilenmemesi durumunda rekoltenin yüksek olacağını söylediler.


Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, bu yıl kayısı da çiçeklenmenin 3-4 gün gecikmeli olduğunu anımsatarak, "Şu an hava sıcaklığı iyi. Kent beyaza büründü, çiçeklenme oranı gayet güzel. İnşallah zirai don yaşanmaz bu yıl" dedi.


Şu sıralar kayısı üreticilerinin yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirten Adak, "Kayısıda şu anda çiçek ilaçlaması yapılıyor. Daha sonra bahçelerde çapa yapılacak. Bu yıl yağışlarda güzel. Mart sonu Nisan ayı ortasına kadar zirai don tehlikesi devam ediyor. İnşallah bu yıl kayısı üreticimize iyi gelir" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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